Cinéma documentaire GUYANE, UNE PÉPITE EN AMAZONIE Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-24 14:00:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Dans cette lointaine région d’outre-mer, nous embarquons pour un périple historique, culturel et touristique. Yohann Brichet nous emmène à pied, en avion, 4×4 ou pirogue.

À travers son regard, nous découvrirons le lieu de vie des amérindiens, hmongs, créoles, légionnaires, bushinengues, descendants de bagnards ou ingénieurs au centre spatial, garimpeiros dans une mine d’or ou enseignants venus de métropole.

Mais c’est également un véritable voyage dans le temps à expérimenter les premiers autochtones, la colonisation, l’esclavagisme, la ruée vers l’or, la création du bagne, de la base spatiale européenne,… sont autant d’éléments qui ont marqué l’histoire de cette région.

Le décor de cette expédition est l’immense forêt équatoriale, dotée d’un écosystème unique, ainsi que les nombreux fleuves et rivières qui la sillonnent.

Autant de rencontres, autant de facettes différentes que d’aventures à vivre.

Car la Guyane est un contraste de nombreuses communautés conservent leur mode de vie traditionnel, tout en vivant dans ce petit morceau d’Europe perdu en Amazonie, et de fait l’une des régions les plus riches d’Amérique du Sud.

Ce périple est une expédition authentique, un voyage au cœur d’un territoire préservé et unique au monde. .

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

