Cinéma documentaire Himalaya, entre Bouthan et Myanmar Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Cinéma documentaire Himalaya, entre Bouthan et Myanmar Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau mardi 9 décembre 2025.

Cinéma documentaire Himalaya, entre Bouthan et Myanmar

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 14:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Entre Bhoutan et Myanmar cet Himalaya méconnu est un documentaire rare. Il vous fera découvrir l’Arunachal Pradesh, longtemps fermé aux étrangers, un État resté très discret au nord-est de l’Inde. Loin des images de pics enneigés, de glaciers, nous approcherons et partagerons la vie de plusieurs populations tribales d’origine tibéto-birmane ou tibéto-mongole, aux riches traditions. Un autre visage de l’Himalaya. Un film étonnant et des rencontres surprenantes …

L’Himalaya a toujours fait rêver mais cette immense chaîne montagneuse recèle encore des régions, des États peu connus. C’est le cas, loin de certains plus hauts sommets de la planète, de l’Arunachal Pradesh, un petit État indien situé entre le royaume du Bhoutan et le Myanmar (Birmanie). Il a une frontière commune avec la région autonome du Tibet et la Chine en revendique toujours une partie. Alain Wodey a approché cette région plusieurs fois dès 1972 mais sans pouvoir y pénétrer car fermée à tout étranger. C’est à partir de 2002 qu’il a pu commencer à y réaliser plusieurs séjours en s’enfonçant à chaque fois un peu plus au cœur de cet État.

Le film, HIMALAYA méconnu, entre Bhoutan et Myanmar vous fera découvrir une terre encore mystérieuse, très peu visitée, avec des paysages superbes et territoire de nombreuses populations tribales bouddhistes, animistes, chrétiennes, hindoues qui y vivent… .

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma documentaire Himalaya, entre Bouthan et Myanmar Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-23 par OT PAYS DES ABERS