Cinéma documentaire Imago Salle des fêtes Pontorson

Cinéma documentaire Imago

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Film documentaire.

Déni est le nouveau propriétaire d’un lopin de terre en Géorgie, dont il est exilé depuis l’enfance. Il projette d’y construire une maison qui tranche avec les coutumes locales. Un fantasme qui ravive ses souvenirs et ceux de son clan déraciné. Le documentaire sera présenté par Maria Cachoi, médiatrice culturelle qui pourra répondre à vos questions .

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

English : Cinéma documentaire Imago

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma documentaire Imago Pontorson a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts