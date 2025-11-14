Cinéma documentaire Imago Salle des fêtes Pontorson
Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Film documentaire.
Déni est le nouveau propriétaire d’un lopin de terre en Géorgie, dont il est exilé depuis l’enfance. Il projette d’y construire une maison qui tranche avec les coutumes locales. Un fantasme qui ravive ses souvenirs et ceux de son clan déraciné. Le documentaire sera présenté par Maria Cachoi, médiatrice culturelle qui pourra répondre à vos questions .
