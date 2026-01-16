Cinéma Documentaire le chant des forêts Champdeniers

Cinéma Documentaire le chant des forêts

Salle des fêtes

Jeudi 29 janvier 2026 à 20h30

Documentaire Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

