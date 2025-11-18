Cinéma documentaire les îles de Bretagne Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Cinéma documentaire les îles de Bretagne Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau mardi 18 novembre 2025.

Cinéma documentaire les îles de Bretagne

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Serge Oliero vous emmène à la découverte des îles habitées de Bretagne.

Celles qui se vivent de l’intérieur pour leurs traditions encore bien vivantes, animées par une communauté îlienne de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons ….. et celles aux volets clos une partie de l’année dont l’éternelle beauté vous charmera.

Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines.

Toutes ces îles enchanteresses tirent une grande force de leur histoire et de leur quotidien.

La mer, ses tempêtes, ses phares et ses naufrages.

Alors bienvenue sur ces îles et laissez le dernier bateau repartir vers le continent. .

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma documentaire les îles de Bretagne Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-23 par OT PAYS DES ABERS