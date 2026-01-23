Cinéma Documentaire Ma vie en eaux douces Auditorium du Forum des Marais Atlantiques Rochefort
Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-02-19 18:00:00
fin : 2026-02-19 19:30:00
Projection du film documentaire Ma vie en eaux douces , réalisé par Ambroise Puaud et Madeleine Guetté, organisée dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. La séance sera animée par les deux réalisatrices.
Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com
English : Cinema: Documentary My Life in Freshwater
Screening of the documentary film ‘Ma vie en eaux douces’ (My Life in Freshwater), directed by Ambroise Puaud and Madeleine Guetté, organised as part of World Wetlands Day. The screening will be hosted by the two directors.
