Cinéma documentaire : « Terre-Neuve, Canada : des histoires de fierté » Espace culturel Armorica Plouguerneau
mardi 13 octobre 2026 · Espace culturel Armorica · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Cinéma documentaire : « Terre-Neuve, Canada : des histoires de fierté »
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Par Lynda Paquette et Martin Parent
Embarquez pour un voyage au bout de l’Atlantique, à la découverte de Terre-Neuve, une île façonnée par la mer, les rencontres et les traditions. Des fjords spectaculaires aux villages de pêcheurs, ce ciné-documentaire vous entraîne sur les traces des peuples qui ont marqué son histoire : Autochtones, Vikings, pêcheurs basques et bretons, colons français, anglais et irlandais.
Au fil de leur périple, Lynda Paquette et Martin Parent rencontrent celles et ceux qui font vivre l’âme de Terre-Neuve : pêcheurs, artistes, écrivains et gardiens de traditions. Entre patrimoine culturel, paysages grandioses, musique, pêche à la morue et faune marine exceptionnelle, découvrez une région méconnue où la fierté et l’attachement au territoire se transmettent de génération en génération.
Un documentaire riche en rencontres, en histoire et en émotions, au cœur de la beauté sauvage du Canada atlantique. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma documentaire : « Terre-Neuve, Canada : des histoires de fierté » Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Ile Vierge visite thématique, la vie des gardiens de phare Plouguerneau 16 septembre 2026
- Visite thématique l’île Vierge en breton Plouguerneau 17 septembre 2026
- Ouverture de l’espace muséographique, Maison-Phare de l’île Wrac’h, Plouguerneau 18 septembre 2026
- #Journées Européennes du Patrimoine# au centre Algae Plouguerneau 19 septembre 2026
- #Journées Européennes du Patrimoine# Enclos dédié à Notre Dame du Val (Chapelle du Traon) Plouguerneau 19 septembre 2026