Informations pratiques

Plouguerneau

Cinéma documentaire : « Terre-Neuve, Canada : des histoires de fierté »

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Par Lynda Paquette et Martin Parent

Embarquez pour un voyage au bout de l’Atlantique, à la découverte de Terre-Neuve, une île façonnée par la mer, les rencontres et les traditions. Des fjords spectaculaires aux villages de pêcheurs, ce ciné-documentaire vous entraîne sur les traces des peuples qui ont marqué son histoire : Autochtones, Vikings, pêcheurs basques et bretons, colons français, anglais et irlandais.

Au fil de leur périple, Lynda Paquette et Martin Parent rencontrent celles et ceux qui font vivre l’âme de Terre-Neuve : pêcheurs, artistes, écrivains et gardiens de traditions. Entre patrimoine culturel, paysages grandioses, musique, pêche à la morue et faune marine exceptionnelle, découvrez une région méconnue où la fierté et l’attachement au territoire se transmettent de génération en génération.

Un documentaire riche en rencontres, en histoire et en émotions, au cœur de la beauté sauvage du Canada atlantique. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

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English :

L’événement Cinéma documentaire : « Terre-Neuve, Canada : des histoires de fierté » Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DES ABERS