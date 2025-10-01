Cinéma documentaire Terres boréales Spitsberg Groenland Alaska Taïmyr Espace culturel Armorica Plouguerneau

Cinéma documentaire Terres boréales Spitsberg Groenland Alaska Taïmyr

Le Grand Nord est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, l’auteur a approché ces terres boréales si belles, si fortes et en même temps si fragiles. Il a rencontré ces hommes vivant en symbiose avec elles, et il nous livre aujourd’hui quelques pépites de voyages de la vie en Nord. Pour cela, il nous emmène d’abord au Spitzberg et sur les côtes du Groenland, pour ensuite franchir le mythique passage du Nord-Ouest jusqu’en Alaska. Enfin c’est dans le Taïmyr à l’extrême nord de la Sibérie que Jacques vous fera partager la vie des Dolganes petit peuple semi-nomade éleveur de rennes. Derniers représentants de ce petit peuple, ils sont à peine 250 à vivre traditionnellement, oubliés du monde dans un territoire grand comme la France. .

