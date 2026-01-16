Cinéma Dossier 137

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 12 février à 20h30

Policier Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Dossier 137

L’événement Cinéma Dossier 137 Champdeniers a été mis à jour le 2026-01-14 par CC Val de Gâtine