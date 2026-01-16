Cinéma Dossier 137 Champdeniers
Cinéma Dossier 137 Champdeniers jeudi 12 février 2026.
Cinéma Dossier 137
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Salle des fêtes
Jeudi 12 février à 20h30
Policier Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.
Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
