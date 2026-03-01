Cinéma Dossier 137 Espace Tuilerie Montchanin

Cinéma Dossier 137

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Projection du film Dossier 137 en partenariat avec les foyers ruraux. .

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 46 28 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Dossier 137

L’événement Cinéma Dossier 137 Montchanin a été mis à jour le 2026-02-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)