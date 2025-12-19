Cinéma Dossier 137 Salle des fêtes Pontorson
Cinéma Dossier 137 Salle des fêtes Pontorson vendredi 23 janvier 2026.
Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 22:25:00
2026-01-23
Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir, des circonstances à éclaircir. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.
De Dominik Moll, avec L. Druker, G.Malanda, M.Roehrich. .
Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
