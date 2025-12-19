Cinéma Dossier 137 Salle des fêtes Pontorson

Cinéma Dossier 137

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:25:00

2026-01-23

Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir, des circonstances à éclaircir. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.

De Dominik Moll, avec L. Druker, G.Malanda, M.Roehrich. .

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

