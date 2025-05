Cinéma Doux Jésus – Salle des fêtes de Triaucourt Seuil-d’Argonne, 24 mai 2025 20:30, Seuil-d'Argonne.

Meuse

Seuil-d'Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

1h26 | Avec Marilou Berry, Isabelle Nanty, Barbara Bolotner

Sœur Lucie, religieuse dévouée, décide de fuir son couvent au bout de 20 ans pour retrouver son amour de jeunesse.C’est pour elle le début d’une aventure extraordinaire qui mettra sa foi à l’épreuve et la confrontera au monde d’aujourd’hui plein de surprises et de tentations.Tout public

Salle des fêtes de Triaucourt Rue du lieutenant-colonel Bauclin

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 9 75 21 57 39

English :

1h26 | With Marilou Berry, Isabelle Nanty, Barbara Bolotner

Sister Lucie, a devoted nun, decides to flee her convent after 20 years to find her childhood sweetheart, and embarks on an extraordinary adventure that will put her faith to the test and confront her with today?s world full of surprises and temptations.

German :

1h26 | Mit Marilou Berry, Isabelle Nanty, Barbara Bolotner

Schwester Lucie, eine engagierte Nonne, beschließt nach 20 Jahren aus ihrem Kloster zu fliehen, um ihre Jugendliebe wiederzufinden. Dies ist der Beginn eines außergewöhnlichen Abenteuers, das ihren Glauben auf die Probe stellt und sie mit der heutigen Welt voller Überraschungen und Versuchungen konfrontiert.

Italiano :

1h26 | Con Marilou Berry, Isabelle Nanty, Barbara Bolotner

Suor Lucie, una suora devota, decide di lasciare il suo convento dopo 20 anni alla ricerca del suo amore d’infanzia e si imbarca in un’avventura straordinaria che metterà a dura prova la sua fede e la metterà di fronte al mondo di oggi pieno di sorprese e tentazioni.

Espanol :

1h26 | Con Marilou Berry, Isabelle Nanty, Barbara Bolotner

Sor Lucie, una devota monja, decide huir de su convento después de 20 años en busca de su amor de la infancia, y se embarca en una extraordinaria aventura que pondrá a prueba su fe y la enfrentará al mundo actual lleno de sorpresas y tentaciones.

