Cinéma "Dragons"

Cinéma La ferme à Gégé

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Projection du film La ferme à Gégé , à 15h, salle Apollo. Durée du film 1h11. .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72

English : Cinéma La ferme à Gégé

German : Cinéma La ferme à Gégé

Italiano :

Espanol : Cinéma La ferme à Gégé

L’événement Cinéma La ferme à Gégé Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Pays Dunois