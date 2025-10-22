Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma « Dragons » Dun-le-Palestel mercredi 12 novembre 2025.

Cinéma La ferme à Gégé

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12

2025-11-12

Projection du film La ferme à Gégé , à 15h, salle Apollo. Durée du film 1h11.   .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72 

