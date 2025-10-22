Cinéma « Dragons » Dun-le-Palestel
Cinéma « Dragons » Dun-le-Palestel mercredi 12 novembre 2025.
Cinéma La ferme à Gégé
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Projection du film La ferme à Gégé , à 15h, salle Apollo. Durée du film 1h11. .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72
