Cinéma « Dragons le film »- Festival d’automne « Polar, magie, etc »

Place de l’église Arvieu Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Diffusion de « Dragons » avec Mondes et multitudes, tout public à partir de 8 ans. Film d’action et d’aventure.

Le scénario Sur l’île escarpée de Beurk, depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking.

Cette séance est proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. 6 .

Place de l’église Arvieu 12120 Aveyron Occitanie

English :

Screening of « Dragons » with Mondes et multitudes, for all ages 8 and up. Action-adventure film.

German :

Ausstrahlung von « Dragons » mit Mondes et multitudes, für alle Zuschauer ab 8 Jahren. Action- und Abenteuerfilm.

Italiano :

Proiezione di « Dragons » con Mondes et multitudes, per tutti gli spettatori dagli 8 anni in su. Film d’azione e d’avventura.

Espanol :

Proyección de « Dragones » con Mondes et multitudes, para todos los públicos a partir de 8 años. Película de acción y aventuras.

