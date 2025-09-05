Cinéma « Du jour au lendemain » Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Cinéma « Du jour au lendemain » Espace du Bocage La Haye-Pesnel dimanche 8 février 2026.
Cinéma « Du jour au lendemain »
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 16:33:00
2026-02-08
la commune de La Haye-Pesnel vous propose une séance de cinéma gratuite DU JOUR AU LENDEMAIN avec Benoît Poelvoorde, Bernard Bloch, Anne Consigny, Constance Dollé, Anne Le Ny, Rufus, Flannan Obé, Michaël Cohen
Durée 1 h 33 min Genres Comédie dès 12 ans
Résumé
La vie est bien ingrate pour François Berthier un chien hurle toute la nuit et l’empêche de dormir, la machine à café lui explose au visage, il pleut, le chef de bureau à la banque l’humilie et le menace de renvoi. Et puis, du jour au lendemain, tout ce qui était violent ou pénible pour François se transforme comme par miracle. Que se passe-t-il ? Pourquoi le monde devient-il si brusquement doux et enchanteur ? C’est l’énigme que va essayer de résoudre François. Mais il ne suffit pas que les choses se passent bien, encore faut-il les accepter… .
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr
