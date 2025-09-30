CINEMA DU MARDI 20H CERTAINS L’AIMENT CHAUVE Place Jean-Claude Boulard Coulaines

CINEMA DU MARDI 20H CERTAINS L'AIMENT CHAUVE Place Jean-Claude Boulard Coulaines mardi 30 septembre 2025.

Place Jean-Claude Boulard ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-30 20:00:00

16 juillet 2025 en salle | 1h 22min | Comédie

De Camille Delamarre

| Par Antonin Fourlon

Avec Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Bensetti

Synopsis et détails

Tout public

Zacharie, tout juste trentenaire, file le parfait amour avec Romy. Du jour au lendemain, cette dernière le quitte lorsqu’elle comprend ce que le futur lui réserve une calvitie précoce. Dans six mois, il sera chauve comme un genou. Pour l’épauler, Il contacte son oncle Joseph qui connait bien le sujet. Au fil de rencontres improbables, de traitements chocs et de stratégies bancales, il va devoir se battre contre son destin !

Tarif 5€ (Sous réserve de modification par l’Association Ciné Ambul’72) .

Place Jean-Claude Boulard ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

