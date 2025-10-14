CINEMA DU MARDI 20H ENZO Coulaines
Place Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-14 20:00:00
18 juin 2025 en salle | 1h 42min | Drame
De Laurent Cantet, Robin Campillo
| Par Laurent Cantet, Robin Campillo
Avec Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez
Enzo, 16 ans, est apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale. C’est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu’Enzo va entrevoir un nouvel horizon.
Tarif 5€ (Sous réserve de modification par l’Association Ciné Ambul’72) .
Place Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire CULTURE@COULAINES.FR
