CINEMA DU MARDI 20H ENZO Coulaines

CINEMA DU MARDI 20H ENZO Coulaines mardi 14 octobre 2025.

Place Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14

18 juin 2025 en salle | 1h 42min | Drame

De Laurent Cantet, Robin Campillo

| Par Laurent Cantet, Robin Campillo

Avec Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez

Synopsis et détails

Tout public

Enzo, 16 ans, est apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale. C’est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu’Enzo va entrevoir un nouvel horizon.

Tarif 5€ (Sous réserve de modification par l’Association Ciné Ambul’72) .

Place Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire CULTURE@COULAINES.FR

