Cinéma du mardi 20h Le répondeur Place Jean Claude Boulard Coulaines

Place Jean Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-16 20:00:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

CINEMA DU MARDI 20H

4 juin 2025 en salle | 1h 42min | Comédie

De Fabienne Godet

Par Fabienne Godet, Claire Barré

Avec Salif Cissé, Denis Podalydès, Aure Atika

Synopsis et détails

Tout public

Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme… Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son ‘répondeur’ en se faisant passer pour lui au téléphone… Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain il développe son personnage !

TARIF 5€ (Sous réserve de modification par l’Association Ciné Ambul’72) .

Place Jean Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire CULTURE@COULAINES.FR

