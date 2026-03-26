Cinéma du mois d’avril La Châtaigneraie
Cinéma du mois d’avril La Châtaigneraie mercredi 1 avril 2026.
Cinéma du mois d’avril
salle Belle Epine La Châtaigneraie Vendée
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-15 2026-04-22
Programme du cinéma à la Châtaigneraie
Cinéma, salle Belle Epine pour le mois d’avril
Semaine du 1er au 7 avril 2026
– film Les K d’Or
– film La Maison des femmes
– film L’enfant du Désert
– film Jumpers
Semaine du 8 au 14 avril 2026
– Ciné -débat Compostelle
– film David
Semaine du 15 au 21 avril 2026
– film Super Mario Galaxy Le Film
– film Rural
– film Projet dernière chance
Semaine du 22 au 28 avril 2026
– film Cocorico 2
– film Compostelle
– film Super Mario Galaxy Le Film
Tarifs de 4,50€ à 7,60€ .
salle Belle Epine La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire belleepine85120@gmail.com
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English :
La Châtaigneraie cinema program
L’événement Cinéma du mois d’avril La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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