Cinéma du mois d’avril La Châtaigneraie

Cinéma du mois d’avril La Châtaigneraie mercredi 1 avril 2026.

Cinéma du mois d’avril

salle Belle Epine La Châtaigneraie Vendée

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-01 2026-04-15 2026-04-22

Programme du cinéma à la Châtaigneraie
Cinéma, salle Belle Epine pour le mois d’avril

Semaine du 1er au 7 avril 2026
– film Les K d’Or
– film La Maison des femmes
– film L’enfant du Désert
– film Jumpers

Semaine du 8 au 14 avril 2026
– Ciné -débat Compostelle
– film David

Semaine du 15 au 21 avril 2026
– film Super Mario Galaxy Le Film
– film Rural
– film Projet dernière chance

Semaine du 22 au 28 avril 2026
– film Cocorico 2
– film Compostelle
– film Super Mario Galaxy Le Film

Tarifs de 4,50€ à 7,60€   .

salle Belle Epine La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire   belleepine85120@gmail.com

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English :

La Châtaigneraie cinema program

L’événement Cinéma du mois d’avril La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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