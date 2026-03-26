Cinéma du mois d’avril

salle Belle Epine La Châtaigneraie Vendée

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-15 2026-04-22

Programme du cinéma à la Châtaigneraie

Cinéma, salle Belle Epine pour le mois d’avril

Semaine du 1er au 7 avril 2026

– film Les K d’Or

– film La Maison des femmes

– film L’enfant du Désert

– film Jumpers

Semaine du 8 au 14 avril 2026

– Ciné -débat Compostelle

– film David

Semaine du 15 au 21 avril 2026

– film Super Mario Galaxy Le Film

– film Rural

– film Projet dernière chance

Semaine du 22 au 28 avril 2026

– film Cocorico 2

– film Compostelle

– film Super Mario Galaxy Le Film

Tarifs de 4,50€ à 7,60€ .

salle Belle Epine La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire belleepine85120@gmail.com

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English :

La Châtaigneraie cinema program

L’événement Cinéma du mois d’avril La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin