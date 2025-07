Cinéma du Vieux-Lyon festival du film européen Cour du Palais Saint-Jean entre le Diocèse et le Palais Saint-Jean Lyon 5e Arrondissement

Cour du Palais Saint-Jean entre le Diocèse et le Palais Saint-Jean 4 Avenue Adolphe Max Lyon 5e Arrondissement Rhône

Début : Vendredi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-23 23:00:00

2025-07-19

Cinéma du Vieux-Lyon festival, une première édition du film européen. Dans le cœur historique de Lyon, ville de naissance du cinéma par les Frères Lumière dont l’Institut porte le nom, nous avons la volonté de faire vivre un cinéma en plein air.

Cour du Palais Saint-Jean entre le Diocèse et le Palais Saint-Jean 4 Avenue Adolphe Max Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@argaya.fr

English :

Cinéma du Vieux-Lyon festival, a first edition of European film. In the historic heart of Lyon, the birthplace of cinema by the Lumière brothers, whose name the Institut bears, we are determined to bring an open-air cinema to life.

German :

Cinéma du Vieux-Lyon Festival, eine erste Ausgabe des europäischen Films. Im historischen Herzen von Lyon, der Geburtsstadt des Kinos durch die Brüder Lumière, deren Namen das Institut trägt, wollen wir ein Freiluftkino ins Leben rufen.

Italiano :

Festival Cinéma du Vieux-Lyon, una prima edizione del cinema europeo. Nel cuore storico di Lione, città natale dei fratelli Lumière, di cui l’Institut porta il nome, vogliamo dare vita a un cinema all’aperto.

Espanol :

Festival Cinéma du Vieux-Lyon, una primera edición de cine europeo. En el corazón histórico de Lyon, cuna de los hermanos Lumière, cuyo nombre lleva el Instituto, queremos dar vida a un cine al aire libre.

