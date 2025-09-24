Cinéma E.T. l’extra-terrestre Bischwiller

Cinéma E.T. l’extra-terrestre Bischwiller mercredi 24 septembre 2025.

Cinéma E.T. l’extra-terrestre

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète.

Réalisateur Steven Spielberg.

Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace.

Science fiction, famille, aventure Dès 8 ans

Journée thématique « Années 80 » Dans le cadre du mois festif 40 ans de la MAC

https://mac-bischwiller.fr/agenda/e-t-lextra-terrestre/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

A flying saucer lands in the middle of the night near Los Angeles. A few aliens, sent to Earth on a mission of exploration, emerge from the craft, but one of them ventures beyond the clearing where the shuttle is located. It’s his first discovery of human civilization.

German :

Eine fliegende Untertasse landet mitten in der Nacht in der Nähe von Los Angeles. Einige Außerirdische, die zu Forschungszwecken auf die Erde geschickt wurden, steigen aus dem Raumschiff aus, aber einer von ihnen wagt sich über die Lichtung hinaus, auf der sich das Raumschiff befindet. Dies ist seine erste Begegnung mit der menschlichen Zivilisation.

Italiano :

Un disco volante atterra nel cuore della notte vicino a Los Angeles. Alcuni alieni, inviati sulla Terra in missione esplorativa, emergono dal velivolo, ma uno di loro si avventura oltre la radura dove si trova la navetta. È la sua prima scoperta della civiltà umana.

Espanol :

Un platillo volante aterriza en mitad de la noche cerca de Los Ángeles. Unos cuantos alienígenas, enviados a la Tierra en misión de exploración, salen de la nave, pero uno de ellos se aventura más allá del claro donde se encuentra el transbordador. Es su primer descubrimiento de la civilización humana.

