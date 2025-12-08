Ce documentaire bouleversant donne voix à ceux qu’on entend trop peu. A travers les récits intimes d’Oussama, Habiba et Manel, il dévoile avec pudeur les épreuves et les victoires de jeunes en situation de handicap dans la région de Metline en Tunisie. Portées par la force du lien humain et l’engagement de figures inspirantes comme Nesrine, Lamia ou la directrice du centre Habiba, leurs trajectoires nous rappellent que la dignité et l’inclusion sont des combats quotidiens. Le regard engagé de Sahim et Eya éclaire les enjeux plus larges auxquels font face ces jeunes et leurs familles.

L’Association des Études et du Développement (AED) vous invite à assister à la projection du film « Au bord du cadre – خارج الإطار », suivie d’un échange en présence du co-réalisateur Matteo Osmalin. Après la projection, vous pourrez poser vos questions et partager vos impressions, avant de clôturer la soirée autour d’un buffet convivial.

Le lundi 08 décembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

début : 2025-12-08T18:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-08T17:00:00+02:00_2025-12-08T18:30:00+02:00

Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45, avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris

https://www.helloasso.com/associations/a-e-d/evenements/cinema-de-l-aed-au-bord-du-cadre