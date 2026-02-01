Cinéma-échange « Favela Olímpica» Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale de René-Dumont Paris

Tous les quatre ans, les Jeux olympiques font rayonner les villes qui les accueillent. Mais derrière cette façade spectaculaire, quels sont les impacts humains passés sous silence ? Ce documentaire nous replonge dans les JO de Rio, où le Parc olympique se construit à côté de la favela de Vila Autódromo. Bien que les habitants de cette communauté soient légalement installés, ils doivent se lancer dans une lutte déterminée contre leur expulsion. Favela Olímpica retrace, pas à pas, les deux années qui ont précédé la cérémonie d’ouverture.

Projection du documentaire Favela Olímpica, suivie d’un échange avec le réalisateur Samuel Chalard.

Le lundi 23 février 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit

Merci de vous inscrire

Public adultes.

Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale de René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle 75012 Vous entrez par la porte chinoise , puis vous passer devant le restaurant « Belle Gabrielle», avant d’arriver au Pavillon Indochine .Paris

https://www.helloasso.com/associations/a-e-d/evenements/cinema-de-l-aed-favela-olimpica



