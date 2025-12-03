« En suivant le parcours du réalisateur allemand Hans Schomburgk, qui, avant la Première Guerre mondiale, se lança dans une aventure cinématographique inédite en Afrique de l’Ouest, « Togoland – Projections » propose un voyage sur le territoire de l’ancienne colonie allemande du Togo où les phases successives de la colonisation ont laissé des traces durables. Guidés par le récit qu’en fit à l’époque la comédienne Meg Gehrts, nous accomplissons, à plus d’un siècle d’écart, le trajet de l’équipe de tournage. Aux étapes de notre voyage, nous projetons in situ les films tournés à l’époque coloniale, restés quasiment inconnus en Afrique. En écho à ces archives, s’élèvent alors des voix togolaises d’aujourd’hui, mémoires vivantes interrogeant ces images et leur contexte historique, dans ce pays longtemps appelé la Musterkolonie, la « colonie modèle » de l’Empire allemand. » (Jürgen Ellinghaus)

L’Association des Études et du Développement (AED) vous invite à assister à la projection du film « Togoland – Projections », suivie d’un échange en présence du réalisateur Jürgen Ellinghaus. Le film a reçu de nombreux prix à l’international. Après la projection, vous pourrez poser vos questions et partager vos impressions, avant de clôturer la soirée autour d’un buffet convivial.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 18h00 à 20h15

gratuit

sur inscription

Public adultes.

début : 2025-12-03T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T21:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T18:00:00+02:00_2025-12-03T20:15:00+02:00

Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45, avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris

https://www.helloasso.com/associations/a-e-d/evenements/cinema-de-l-aed-togoland-projections