cinéma écran mobile Elio salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans vendredi 19 septembre 2025.

salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Film d’animation » Elio »

salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

English :

Elio » animated film

German :

Animationsfilm « Elio

Italiano :

Film d’animazione « Elio

Espanol :

Película de animación « Elio

