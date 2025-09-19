cinéma écran mobile Elio salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans
salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Début : 2025-09-19 18:30:00
Film d’animation » Elio »
salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
English :
Elio » animated film
German :
Animationsfilm « Elio
Italiano :
Film d’animazione « Elio
Espanol :
Película de animación « Elio
