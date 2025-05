Cinéma écran mobile « Ozi la voix de la forêt » – Saint-Laurent-en-Royans, 30 mai 2025 18:30, Saint-Laurent-en-Royans.

Drôme

Cinéma écran mobile « Ozi la voix de la forêt » salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : 2025-05-30 18:30:00

fin : 2025-05-30

2025-05-30

film d’animation pour enfants « Ozi la voix de la forêt »

salle des fêtes

Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

English :

ozi the voice of the forest » animated film for children

German :

animationsfilm für Kinder « Ozi, die Stimme des Waldes »

Italiano :

film d’animazione per bambini « Ozi, la voce della foresta

Espanol :

película de animación infantil « Ozi, la voz del bosque

