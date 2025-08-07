Cinéma Eddington VO Saint-Affrique

Cinéma Eddington VO Saint-Affrique jeudi 7 août 2025.

Cinéma Eddington VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-10 2025-08-11

Mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau Mexique, la confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres.

Mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau Mexique, la confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres.

16 juillet 2025 en salle | 2h 25min | Comédie, Thriller, Western

De Ari Aster|

Par Ari Aster

Avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

May 2020 in Eddington, a small town in New Mexico, a confrontation between the sheriff and the mayor sets residents on fire, turning them against each other.

German :

Mai 2020 in Eddington, einer Kleinstadt in New Mexico. Die Konfrontation zwischen dem Sheriff und dem Bürgermeister entfacht ein Feuer, indem sie die Einwohner gegeneinander aufbringt.

Italiano :

Nel maggio 2020 a Eddington, una piccola città del Nuovo Messico, uno scontro tra lo sceriffo e il sindaco incendia la città, mettendo i residenti gli uni contro gli altri.

Espanol :

Mayo de 2020 en Eddington, un pequeño pueblo de Nuevo México, un enfrentamiento entre el sheriff y el alcalde enciende una tormenta de fuego, poniendo a los residentes unos contra otros.

L’événement Cinéma Eddington VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)