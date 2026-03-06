Cinéma Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Place du Temple Montélimar
Cinéma Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Place du Temple Montélimar mercredi 8 avril 2026.
Cinéma Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-08
Retrouvez Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure !
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join Edmond and Lucy on their adventure through the forest!
L’événement Cinéma Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Montélimar a été mis à jour le 2026-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération