Cinéma Eleonora Duse Bischwiller

Cinéma Eleonora Duse

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10 22:02:00

Date(s) :

2026-02-10

À la fin de la Première Guerre mondiale, alors que l’Italie enterre son soldat inconnu, la grande comédienne Eleonora Duse arrive au terme d’une carrière légendaire. Pourtant, malgré son âge et une santé fragile, elle décide de remonter sur scène. Les récriminations de sa fille, sa relation complexe avec le grand poète D’Annunzio, la montée du fascisme et l’arrivée au pouvoir de Mussolini, rien n’arrêtera Duse la divine .

Au-delà d’être un bouleversant biopic nommé à la Mostra de Venise, Eleonora Duse démontre avec justesse comment l’art et la politique s’entremêlent.

Réalisateur Pietro Marcello.

Avec Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Merlant, Fanni Wrochna.

Biopic, historique En VOST

Meilleure actrice Festival de Venise 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/eleonora-duse/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

At the end of the First World War, while Italy was burying its unknown soldier, the great actress Eleonora Duse came to the end of a legendary career. Yet, despite her age and frail health, she decided to return to the stage. Her daughter’s recriminations, her complex relationship with the great poet D’Annunzio, the rise of Fascism and Mussolini’s arrival in power nothing could stop Duse la divine .

