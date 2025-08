CINEMA | Elio | Cayres Cayres

CINEMA | Elio | Cayres Cayres jeudi 7 août 2025.

CINEMA | Elio | Cayres

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Film d’animation d’Adrian Molina

Elio, un petit garçon à l’imagination débordante, se retrouve par inadvertance téléporté au Communiverse, une organisation interplanétaire composée de représentants de galaxies très éloignées.

Durée 1h39

Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Animated film by Adrian Molina

Elio, a little boy with a vivid imagination, finds himself inadvertently teleported to the Communiverse, an interplanetary organization made up of representatives from galaxies far, far away.

Running time: 1 hour 39 minutes

German :

Animationsfilm von Adrian Molina

Elio, ein kleiner Junge mit einer blühenden Fantasie, wird versehentlich zum Communiverse teleportiert, einer interplanetaren Organisation, die aus Vertretern weit entfernter Galaxien besteht.

Dauer 1h39

Italiano :

Film d’animazione di Adrian Molina

Elio, un ragazzino dalla fervida immaginazione, si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Communiverso, un’organizzazione interplanetaria composta da rappresentanti di galassie molto, molto lontane.

Durata: 1 ora e 39 minuti

Espanol :

Película de animación de Adrian Molina

Elio, un niño con una imaginación desbordante, se ve teletransportado sin querer al Comuniverso, una organización interplanetaria formada por representantes de galaxias muy, muy lejanas.

Duración: 1 hora 39 minutos

