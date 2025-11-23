Cinéma Elle entend pas la moto

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Documentaire de Dominique Fischbach par Dominique Fischbach. Durée 1h34min.

Séance documentaire.

À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des paysages alpestres, l’histoire du clan se redéploie entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans. Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin d’épreuve et de résilience. La parole émerge enfin, là où le silence a longtemps régné. .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

English :

Documentary by Dominique Fischbach. Running time: 1h34min.

German :

Dokumentarfilm von Dominique Fischbach von Dominique Fischbach. Dauer: 1h34min.

Italiano :

Documentario di Dominique Fischbach. Durata: 1h34min.

Espanol :

Documental de Dominique Fischbach. Duración: 1h34min.

L’événement Cinéma Elle entend pas la moto Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-11-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)