Cinéma Emeraude Avant-première « Les Schtroumpfs »

Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-13 11:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Emeraude Cinéma La Richardais vous invite pour les avant-premières du film LES SCHTROUMPFS LE FILM

– Dimanche 13 juillet à 11h & 14h45

– Lundi 14 juillet à 14h45

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier .

Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

