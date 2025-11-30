Cinéma Emeraude Avant-première Panique à Noël Émeraude Cinéma La Richardais La Richardais
Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Cinéma Emeraude Avant-première Panique à Noël !
Avant-première précédée d’une tombola.
Détails à venir. .
Émeraude Cinéma La Richardais 3 rue des Villes Billy La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93
