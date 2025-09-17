Cinéma en avant-première Classe moyenne Bischwiller

Cinéma en avant-première Classe moyenne Bischwiller mercredi 17 septembre 2025.

Cinéma en avant-première Classe moyenne

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-17 20:00:00

fin : 2025-09-17 21:35:00

Date(s) :

2025-09-17

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Nommée à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, cette comédie grinçante sur la lutte des classes est servie par un casting impeccable.

Réalisateur Antony Cordier.

Avec Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy.

Comédie En avant-première

Quinzaine des Cinéastes Festival de Cannes 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/classe-moyenne/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Mehdi had planned to spend a quiet summer in his in-laws’ sumptuous home. But as soon as he arrives, a conflict breaks out between his fianc?e?s family and the villa?s janitor couple. As Mehdi comes from a modest background, he thinks he can lead the negotiations between the two parties and bring everyone back to their senses. However, everything goes wrong?

German :

Mehdi hat geplant, einen ruhigen Sommer in der prächtigen Villa seiner Schwiegereltern zu verbringen. Doch gleich nach seiner Ankunft bricht ein Konflikt zwischen der Familie seiner Verlobten und dem Wächterpaar der Villa aus. Da Mehdi aus einfachen Verhältnissen stammt, glaubt er, die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien führen und alle zur Vernunft bringen zu können. Doch alles eskaliert

Italiano :

Mehdi ha programmato di trascorrere un’estate tranquilla nella sontuosa casa dei suoceri. Ma non appena arriva, scoppia un conflitto tra la famiglia della sua fidanzata e la coppia che si occupa della villa. Mehdi, che proviene da un ambiente modesto, pensa di poter condurre le trattative tra le due parti e far rinsavire tutti. Ma tutto va storto?

Espanol :

Mehdi ha planeado pasar un verano tranquilo en la suntuosa casa de sus suegros. Pero nada más llegar estalla un conflicto entre la familia de su prometida y la pareja que cuida de la villa. Como Mehdi procede de un entorno modesto, cree que puede dirigir las negociaciones entre las dos partes y hacer que todos entren en razón. Pero todo se tuerce

L’événement Cinéma en avant-première Classe moyenne Bischwiller a été mis à jour le 2025-08-27 par Maison de la Culture de Bischwiller