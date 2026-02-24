Cinéma en avant première Cinéma Le Sélect Granville
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2026-03-22 16:30:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
En avant première le film Compostelle avec Alexandra Lamy et Julien Le Berre. .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 81 57 22 armelle.flambard@orange.fr
