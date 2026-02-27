Cinéma en basque Sare

Cinéma en basque

Cinéma en basque Sare dimanche 15 mars 2026.

Cinéma en basque

Fronton Omordia Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

Projection du film Sablehortz Kapitaina en langue basque.   .

Fronton Omordia Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14  sare@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en basque

L’événement Cinéma en basque Sare a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Pays Basque