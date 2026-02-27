Cinéma en basque Sare
Cinéma en basque Sare dimanche 15 mars 2026.
Cinéma en basque
Fronton Omordia Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Projection du film Sablehortz Kapitaina en langue basque. .
Fronton Omordia Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en basque
L’événement Cinéma en basque Sare a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Pays Basque