Cinéma En boucle Bischwiller

Début : Mardi 2025-09-09 20:00:00

fin : 2025-09-09 21:30:00

2025-09-09

Une nouvelle journée commence à l’auberge Fujiya, nichée au cœur des montagnes japonaises. Une journée ordinaire… ou presque car les uns après les autres, les employés et les clients se rendent compte que les mêmes 2 minutes sont en train de se répéter à l’infini…

Dans ce magnifique moment figé, ce sont les barrières sociales que le scénario, aussi absurde qu’inventif, force ses personnages à franchir.

Réalisateur Junta Yamaguchi.

Avec Riko Fujitani, Manami Honjô, Gôta Ishida.

Comédie, science fiction, fantastique En VOST

Précédé du court métrage « Ouvertures faciles »

https://mac-bischwiller.fr/agenda/en-boucle/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

A new day begins at the Fujiya Inn, nestled in the heart of the Japanese mountains. An ordinary day? or almost: as one after another, employees and guests realize that the same 2 minutes are being repeated over and over again?

German :

Ein neuer Tag beginnt im Fujiya Hostel, das inmitten der japanischen Berge liegt. Ein ganz normaler Tag oder fast: Denn einer nach dem anderen wird den Angestellten und Gästen klar, dass sich die gleichen 2 Minuten immer und immer wieder wiederholen?

Italiano :

Un nuovo giorno inizia al Fujiya Inn, immerso nel cuore delle montagne giapponesi. Un giorno come tanti, o quasi: uno dopo l’altro, il personale e gli ospiti si rendono conto che si ripetono sempre gli stessi 2 minuti?

Espanol :

Comienza un nuevo día en la posada Fujiya, enclavada en el corazón de las montañas japonesas. Un día cualquiera… o casi: a medida que uno tras otro, el personal y los huéspedes se dan cuenta de que los mismos 2 minutos se repiten una y otra vez..

