Cinéma En boucle Bischwiller mardi 9 septembre 2025.
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-09 20:00:00
fin : 2025-09-09 21:30:00
Date(s) :
2025-09-09
Une nouvelle journée commence à l’auberge Fujiya, nichée au cœur des montagnes japonaises. Une journée ordinaire… ou presque car les uns après les autres, les employés et les clients se rendent compte que les mêmes 2 minutes sont en train de se répéter à l’infini…
Dans ce magnifique moment figé, ce sont les barrières sociales que le scénario, aussi absurde qu’inventif, force ses personnages à franchir.
Réalisateur Junta Yamaguchi.
Avec Riko Fujitani, Manami Honjô, Gôta Ishida.
Comédie, science fiction, fantastique En VOST
Précédé du court métrage « Ouvertures faciles »
https://mac-bischwiller.fr/agenda/en-boucle/ .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
English :
A new day begins at the Fujiya Inn, nestled in the heart of the Japanese mountains. An ordinary day? or almost: as one after another, employees and guests realize that the same 2 minutes are being repeated over and over again?
German :
Ein neuer Tag beginnt im Fujiya Hostel, das inmitten der japanischen Berge liegt. Ein ganz normaler Tag oder fast: Denn einer nach dem anderen wird den Angestellten und Gästen klar, dass sich die gleichen 2 Minuten immer und immer wieder wiederholen?
Italiano :
Un nuovo giorno inizia al Fujiya Inn, immerso nel cuore delle montagne giapponesi. Un giorno come tanti, o quasi: uno dopo l’altro, il personale e gli ospiti si rendono conto che si ripetono sempre gli stessi 2 minuti?
Espanol :
Comienza un nuevo día en la posada Fujiya, enclavada en el corazón de las montañas japonesas. Un día cualquiera… o casi: a medida que uno tras otro, el personal y los huéspedes se dan cuenta de que los mismos 2 minutos se repiten una y otra vez..
