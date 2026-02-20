Cinéma en breton Bleizy Kilkenny Zone Saint-Niel Pontivy
Cinéma en breton Bleizy Kilkenny Zone Saint-Niel Pontivy dimanche 15 mars 2026.
Cinéma en breton Bleizy Kilkenny
Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 16:15:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Dans le cadre du mois du breton Miz Meurzh .
Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma en breton Bleizy Kilkenny Pontivy a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté