Cinéma en Copary La pire mère au monde Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain

CINÉMA en COPARY La pire mère au monde

Comédie 1h30 (tous publics)

Réalisé par Pierre MAZINGARBE (1er long métrage) . Avec Louise BOURGOIN, Muriel ROBIN.

L’histoire

Louise de Pileggi, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal ou` Judith est greffière, Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire a` première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs a` vif.

Lien vers la bande annonce Bande-annonce du long métrage La pire mère au monde

Tarifs spéciaux habitants de la COPARY sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adultes 6 € 4€ Tarif jeune de 14 ans 4.50 € 2,5 €

Tarif réduit à 5,50 € 3,5 € 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants sur présentation d’un justificatif officiel à jour)

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement).

En partenariat avec la commune de Revigny/O.Tout public

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CINEMA in COPARY The worst mother in the world

Comedy 1:30 (all audiences)

Directed by Pierre MAZINGARBE (1st feature) . With Louise BOURGOIN, Muriel ROBIN.

The story

Louise de Pileggi, a brilliant deputy public prosecutor, has always had a complicated relationship with her mother Judith, whom she hasn?t seen in 15 years. When she finds herself transferred to the small court where Judith is clerk, Louise becomes her mother?s boss. And what’s worse, they have to work together on a seemingly banal case that will test both their nerves to the limit.

Link to the trailer: Trailer for the feature film La pire mère au monde (The Worst Mother in the World)

Special rates for COPARY residents: on presentation of proof of address less than 3 months old.

Adults: 6 ? 4? Youth 14 years: 4.50 ? 2.5 ?

Reduced rate 5.50 ? 3.5 ? (under 16s, unemployed, students on presentation of up-to-date official proof)

Reservations recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr (or 07 84 45 43 49, only on the day of the event).

In partnership with Revigny/O.

