Cinéma en Copary Panique à Noël Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain

Panique à Noël

3 décembre 2025 en salle | 1h 20min | Animation, Comédie, Famille

A partir de 6 ans

L’histoire

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…

Tarifs spéciaux habitants de la COPARY (sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois) adultes 6 € 4€ Tarif jeune de 14 ans 4.50 € 2,5 € Tarif réduit à 5,50 € 3,5 € (- 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants sur présentation d’un justificatif officiel à jour).

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement après 16h).

En partenariat avec la commune de Revigny/O.Enfants

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

Panic at Christmas

december 3, 2025 in theaters | 1h 20min | Animation, Comedy, Family

Ages 6 and up

Story

An adorable family of mice is getting ready to celebrate Christmas in their cozy home. Everything is set up for the perfect festivities? until intruders suddenly appear. Humans! Worse: a family of humans, who also want to enjoy Christmas in the country. But the mice don’t want to be turned away! They decide to scare off the troublemakers at all costs. War is declared, and in this Christmas battle, nobody is going to give each other any presents?

Special rates for COPARY residents (on presentation of proof of address less than 3 months old): adults: 6 ? 4? Youth rate 14 years old: 4.50 ? 2.5 ? Reduced rate: 5.50 ? 3.5 ? (under 16s, jobseekers, students on presentation of up-to-date official proof).

Reservations recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr (or 07 84 45 43 49, only after 4pm on the day of the event).

In partnership with the commune of Revigny/O.

German :

Panik an Weihnachten

3. Dezember 2025 in den Kinos | 1h 20min | Animation, Komödie, Familie

Ab 6 Jahren

Geschichte:

Eine liebenswerte Mäusefamilie bereitet sich darauf vor, Weihnachten in ihrem gemütlichen Zuhause zu feiern. Alles ist für ein perfektes Fest vorbereitet, bis plötzlich Eindringlinge auftauchen. Es sind Menschen! Schlimmer noch: eine Familie von Menschen, die ebenfalls Weihnachten auf dem Land verbringen wollen. Doch die Mäuse lassen sich nicht vertreiben! Sie beschließen, die Störenfriede zu vertreiben, koste es, was es wolle. Der Krieg ist eröffnet, und in dieser Weihnachtsschlacht wird sich niemand etwas schenken

Sonderpreise für Einwohner der COPARY (gegen Vorlage eines Wohnsitznachweises, der nicht älter als 3 Monate ist): Erwachsene: 6 ? 4 ? Jugendtarif 14 Jahre: 4,50 ? 2,5 ? Ermäßigter Tarif 5,50 ? 3,5 ? (unter 16 Jahren, Arbeitssuchende, Studenten gegen Vorlage eines aktuellen amtlichen Nachweises).

Reservierungen werden per Tel. oder E-Mail an culture@copary.fr empfohlen (oder unter 07 84 45 43 49, nur am Tag der Veranstaltung nach 16 Uhr).

In Partnerschaft mit der Gemeinde Revigny/O.

Italiano :

Panico a Natale

3 dicembre 2025 nei cinema | 1h 20min | Animazione, Commedia, Famiglia

Da 6 anni

La storia

Un’adorabile famiglia di topi si prepara a festeggiare il Natale nella sua accogliente casa. Tutto è pronto per i festeggiamenti perfetti, finché non compaiono improvvisamente degli intrusi. Umani! Peggio: una famiglia di umani, che vuole anch’essa godersi il Natale in campagna. Ma i topi non hanno intenzione di farsi sfrattare! Decidono di spaventare i disturbatori a tutti i costi. La guerra è dichiarata e in questa battaglia natalizia nessuno regalerà regali?

Prezzi speciali per i residenti di COPARY (su presentazione di un documento di identità con meno di 3 mesi): adulti: 6 ? 4 ? giovani sotto i 14 anni: 4,50 ? 2,5 ? ridotto: 5,50 ? 3,5 ? (minori di 16 anni, persone in cerca di lavoro, studenti su presentazione di un documento ufficiale aggiornato).

Prenotazione consigliata per telefono o e-mail a culture@copary.fr (o 07 84 45 43 49, solo dopo le 16.00 del giorno dell’evento).

In collaborazione con Revigny/O.

Espanol :

Pánico en Navidad

3 diciembre 2025 en cines | 1h 20min | Animación, Comedia, Familia

A partir de 6 años

La historia

Una adorable familia de ratones se prepara para celebrar la Navidad en su acogedora casa. Todo está listo para unas fiestas perfectas… hasta que de repente aparecen unos intrusos. ¡Humanos! Peor aún: una familia de humanos, que también quieren disfrutar de la Navidad en el campo. Pero los ratones no están dispuestos a dejarse echar Deciden ahuyentar a toda costa a los alborotadores. La guerra está declarada, y en esta batalla navideña nadie va a hacer regalos..

Precios especiales para residentes en COPARY (previa presentación de un justificante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad): adultos: 6€ 4€ Jóvenes menores de 14 años: 4,50€ 2,5€ Precio reducido: 5,50€ 3,5€ (menores de 16 años, demandantes de empleo, estudiantes previa presentación de justificante oficial actualizado).

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico a culture@copary.fr (o al 07 84 45 43 49, solo después de las 16:00 el día del evento).

En colaboración con Revigny/O.

