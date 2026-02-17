Cinéma en Copary Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain

Cinéma en Copary

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain Meuse

Vendredi 2026-03-06 20:30:00

2026-03-06 22:45:00

2026-03-06

Cinéma en COPARY L’Affaire Bojarski

L’histoire vraie d’un faux-monnayeur 2h08 (tous publics)

De Jean-Paul Salomé. Par Jean-Paul Salomé, Bastien Daret. Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

L’histoire

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

Tarifs spéciaux habitants de la COPARY sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adultes 6€-4€ Tarif jeune de 14 ans 4,50€-2,5€ Tarif réduit à 5,50€-3,5€ 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants sur présentation d’un justificatif officiel à jour)

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement).

En partenariat avec la commune de Revigny/O.Tout public

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

Cinéma en COPARY The Bojarski Affair

The true story of a counterfeiter: 2:08 (all audiences)

By Jean-Paul Salomé. By Jean-Paul Salomé, Bastien Daret. With Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

The story

Jan Bojarski, a young Polish engineer, takes refuge in France during the war. There, he uses his talents to forge papers during the German occupation. After the war, his lack of civil status prevents him from registering patents for his many inventions, and he is limited to low-paid odd jobs? until the day a gangster offers to use his exceptional talents to make counterfeit money. A double life begins for him, unbeknownst to his family. He soon finds himself in the sights of Inspector Mattei, France?s top cop.

Special rates for COPARY residents on presentation of proof of address less than 3 months old.

Adults: 6?-4? Youth 14 years: 4,50?-2,5? Reduced rate: 5,50?-3,5? (for under-16s, jobseekers and students on presentation of up-to-date official proof)

Reservations recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr (or 07 84 45 43 49, only on the day of the event).

In partnership with Revigny/O.

