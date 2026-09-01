Cinéma en Copary Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain

Informations pratiques

Revigny-sur-Ornain

Cinéma en Copary

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

CINÉMA en COPARY- Les Héros du Louvre

Inspirée d’une histoire vraie 1h45 (tous publics) Drame, Historique De et par Élie Chouraqui- Avec Kad Merad, Marie Gillain, Fantine Guyot.

L’histoire

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier la tâche de transporter certains de ses trésors hors de Paris. C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, liant à jamais le destin de ces œuvres à la famille Maklouf.

Tarifs spéciaux habitants de la COPARY sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adultes 6 € 4€ / Tarif jeune de 14 ans 4.50 € 2,5 €

Tarif réduit à 5,50 € 3,5 € 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants sur présentation d’un justificatif officiel à jour).

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement).

En partenariat avec la commune de Revigny/Ornain.Tout public

6 .

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Movies in COPARY—The Heroes of the Louvre

Based on a true story: 1 hour 45 minutes (all ages) Drama, Historical Written and directed by Élie Chouraqui Starring Kad Merad, Marie Gillain, and Fantine Guyot.

The Story:

As World War II breaks out and the German invasion looms, Babi Maklouf, a night watchman at the Louvre Museum, is entrusted with the task of transporting some of its treasures out of Paris. This marks the beginning of an epic and dangerous family adventure across occupied France, forever linking the fate of these works to the Maklouf family.

Special rates for COPARY residents: upon presentation of proof of residence dated within the last 3 months.

Adults: 6 € 4 € / Children under 14: 4.50 € 2.5 €

Reduced rate of 5.50 € 3.5 €: for those under 16, job seekers, and students upon presentation of valid official proof of status.

Reservations are recommended by phone or email at culture@copary.fr (or at 07 84 45 43 49, only on the day of the event).

In partnership with the town of Revigny/Ornain.

L’événement Cinéma en Copary Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE