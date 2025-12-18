Cinéma en Copary -Tafiti Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain

Cinéma en Copary -Tafiti

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

CINÉMA en COPARY -Tafiti

Animation, Aventure, Famille | 1h 20min | (tous publics)

De Nina Wels | Par Nicholas Hause, Julia Boehme. Avec Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich, Thomas Schmuckert

L’histoire

Lorsque Tafiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol, un cochon sauvage aussi sympathique qu’exubérant, il sait qu’ils ne pourront jamais devenir amis. En effet, la vie dans le désert est pleine de dangers et Tafiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates il ne faut jamais se lier aux étrangers. Mais lorsque son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Tafiti n’a pas le choix. Il doit partir à la recherche d’une fleur légendaire qui guérit de tous les maux, mais qui pousse au-delà des vastes étendues brûlantes du désert. Une quête périlleuse que Tafiti décide d’affronter seul. Mais c’est sans compter sur Mèchefol, bien décidé à accompagner son nouveau meilleur ami dans cette aventure, qu’il le veuille ou non…

Tarifs spéciaux habitants de la COPARY sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adultes 6 € 4€ Tarif jeune de 14 ans 4.50 € 2,5 €

Tarif réduit à 5,50 € 3,5 € 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants sur présentation d’un justificatif officiel à jour)

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou au 07 84 45 43 49, uniquement le jour de l’événement).

En partenariat avec la commune de Revigny/O.Tout public

6 .

Place Pierre Gaxotte Mairie Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CINEMA in COPARY -Tafiti

Animation, Adventure, Family | 1h 20min | (all audiences)

By Nina Wels | By Nicholas Hause, Julia Boehme. With Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich, Thomas Schmuckert

The story

When Tafiti, a young meerkat, meets Mèchefol, a wild pig as friendly as he is exuberant, he knows they can never be friends. Life in the desert is fraught with danger, and Tafiti has always respected the essential meerkat rule of survival: never get involved with strangers. But when his grandfather is bitten by a poisonous snake, Tafiti has no choice. He must set off in search of a legendary flower that cures all ills, but grows beyond the vast, scorching expanses of the desert. A perilous quest that Tafiti decides to face alone. But that’s without counting on Mèchefol, who is determined to accompany his new best friend on this adventure, whether he likes it or not?

Special rates for COPARY residents: on presentation of proof of address less than 3 months old.

Adults: 6 ? 4? Children under 14: 4.50 ? 2.5 ?

Reduced rate 5.50 ? 3.5 ? (under 16s, unemployed, students on presentation of up-to-date official proof)

Reservations recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr (or 07 84 45 43 49, only on the day of the event).

In partnership with Revigny/O.

