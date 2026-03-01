Cinéma en Famille Grenier des Halles Vézelise

Cinéma en Famille

Grenier des Halles 1 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre de la fête du court métrage, le relais famille organise un Cinéma en famille. Au grenier des halles de Vézelise, 2 séances, 14h pour les 5ans et +, 15h pour les 3-5ans. Entrée libre et gratuite.Tout public

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Grenier des Halles 1 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 53 39 08 relaisfamilles.saintois@famillesrurales.org

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English :

As part of the short film festival, the Relais Famille is organizing a Family Cinema. 2 screenings, 2pm for ages 5+, 3pm for ages 3-5. Free admission.

L’événement Cinéma en Famille Vézelise a été mis à jour le 2026-03-12 par OT DU PAYS DU SAINTOIS