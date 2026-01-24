Cinéma en jeu Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle

Cinéma en jeu

Cinéma Place Léo Bouyssou Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Cinéma en jeu, un rendez-vous incontournable des vacances !

Le programme

De 14h à 15h Jeux & Ateliers, À la découverte du métier des Pompiers

15h15 Projection du film Vaillante suivie d’un goûter offert par Ciné-Loisirs

Une journée partenaire Ludobus Cinéloisirs

Cinéma en jeu, un rendez-vous incontournable des vacances !

Le programme

De 14h à 15h Jeux & Ateliers, À la découverte du métier des Pompiers (en présence des Pompiers de Morcenx-La-Nouvelle)

15h15 Projection du film Vaillante suivie d’un goûter offert par Ciné-Loisirs

Une journée partenaire Ludobus Cinéloisirs .

Cinéma Place Léo Bouyssou Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en jeu

Cinéma en jeu, a not-to-be-missed vacation event!

Program:

2pm to 3pm: Games & Workshops, Discovering the firefighting profession

3.15pm: Screening of the film Vaillante followed by a snack offered by Ciné-Loisirs

A day in partnership with Ludobus Cinéloisirs

L’événement Cinéma en jeu Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Morcenx