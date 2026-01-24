Cinéma en jeu Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle
Cinéma Place Léo Bouyssou Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-10
Cinéma en jeu, un rendez-vous incontournable des vacances !
Le programme
De 14h à 15h Jeux & Ateliers, À la découverte du métier des Pompiers
15h15 Projection du film Vaillante suivie d’un goûter offert par Ciné-Loisirs
Une journée partenaire Ludobus Cinéloisirs
Cinéma Place Léo Bouyssou Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
English : Cinéma en jeu
Cinéma en jeu, a not-to-be-missed vacation event!
Program:
2pm to 3pm: Games & Workshops, Discovering the firefighting profession
3.15pm: Screening of the film Vaillante followed by a snack offered by Ciné-Loisirs
A day in partnership with Ludobus Cinéloisirs
