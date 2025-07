Cinéma en plein air à Madine Nonsard-Lamarche

Cinéma en plein air à Madine Nonsard-Lamarche mercredi 13 août 2025.

Cinéma en plein air à Madine

Nonsard-Lamarche Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-08-13 21:30:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Venez profiter d’une soirée cinéma sous les étoiles !

Le 13 août à 21h30, installez-vous confortablement sur la plage du lac de Madine, pour une séance de cinéma en plein air gratuite. À l’affiche le film événement Top Gun Maverick !

Revivez l’adrénaline du ciel avec Top Gun: Maverick, un concentré d’action et d’émotion porté par Tom Cruise, de retour dans son rôle mythique

Un excellent moment à partager entre amis, en famille ou en amoureux, dans une ambiance détendue et conviviale.

Infos pratiques

Lieu Lac de Madine– Plage de Nonsard

Heure de la séance 21h30

Entrée libre Séance gratuite

Pensez à apporter votre transat, plaid ou couverture

Une soirée cinéma à la belle étoile au bord du lac de Madine.

Profitez d’un cadre naturel exceptionnel pour vivre le cinéma autrement. Cette projection en plein air s’inscrit dans la programmation estivale du site du lac de Madine, en Meuse, et promet une expérience magique sous le ciel étoilé.Tout public

0 .

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50

English :

Come and enjoy an evening of cinema under the stars!

On August 13 at 9.30pm, make yourself comfortable on the beach of Lac de Madine, for a free open-air cinema session. On the bill: Top Gun: Maverick!

Relive the adrenalin in the sky with Top Gun: Maverick, a concentrate of action and emotion, starring Tom Cruise in his legendary role

A great time to share with friends, family or lovers, in a relaxed and convivial atmosphere.

Practical info

Location: Lac de Madine? Plage de Nonsard

Session time: 9:30pm

Free admission ? Free session

Don’t forget to bring your deckchair, plaid or blanket

An evening of cinema under the stars on the shores of Lac de Madine.

Take advantage of an exceptional natural setting to experience cinema in a different way. This open-air screening is part of the summer program on the Lac de Madine site in Meuse, and promises a magical experience under the stars.

German :

Genießen Sie einen Kinoabend unter den Sternen!

Machen Sie es sich am 13. August um 21:30 Uhr am Strand des Lac de Madine gemütlich und genießen Sie eine kostenlose Open-Air-Kinovorstellung. Auf dem Programm steht der Film Top Gun: Maverick!

Erleben Sie das Adrenalin im Himmel mit Top Gun: Maverick, einem Konzentrat aus Action und Emotionen mit Tom Cruise, der in seine legendäre Rolle zurückkehrt

Ein toller Moment, den Sie mit Freunden, Familie oder Verliebten in einer entspannten und geselligen Atmosphäre teilen können.

Praktische Informationen

Ort: Lac de Madine? Strand von Nonsard

Uhrzeit der Sitzung 21:30 Uhr

Eintritt frei ? Die Sitzung ist kostenlos

Denken Sie daran, Ihren Liegestuhl, Plaid oder Decke mitzubringen

Ein Filmabend unter dem Sternenhimmel am Ufer des Lac de Madine.

Nutzen Sie die außergewöhnliche natürliche Umgebung, um das Kino einmal anders zu erleben. Diese Freiluftvorführung ist Teil des Sommerprogramms am Lac de Madine in der Region Meuse und verspricht ein magisches Erlebnis unter dem Sternenhimmel.

Italiano :

Venite a godervi una serata di cinema sotto le stelle!

Il 13 agosto alle 21.30, mettetevi comodi sulla spiaggia del Lac de Madine per una proiezione gratuita di cinema all’aperto. In programma: Top Gun: Maverick!

Rivivete l’adrenalina nei cieli con Top Gun: Maverick, un concentrato di azione ed emozione con Tom Cruise, di nuovo nel suo ruolo leggendario

Un momento da condividere con gli amici, la famiglia o gli innamorati, in un’atmosfera rilassata e amichevole.

Informazioni pratiche

Località: Lac de Madine? Plage de Nonsard

Orario: 21.30

Ingresso libero ? Sessione gratuita

Non dimenticate di portare con voi una sedia a sdraio, una coperta o una coperta

Una serata di cinema sotto le stelle sulle rive del Lac de Madine.

Approfittate di una cornice naturale eccezionale per vivere il cinema in modo diverso. Questa proiezione all’aperto fa parte del programma estivo del sito del Lac de Madine, nella Mosa, e promette un’esperienza magica sotto le stelle.

Espanol :

Disfrute de una noche de cine bajo las estrellas

El 13 de agosto a las 21.30 h, póngase cómodo en la playa del lago de Madine para asistir a una proyección gratuita de cine al aire libre. En cartelera: Top Gun: ¡Maverick!

Reviva la adrenalina en el cielo con Top Gun: Maverick, una concentración de acción y emoción protagonizada por Tom Cruise, de nuevo en su legendario papel

Un gran momento para compartir con los amigos, la familia o los enamorados, en un ambiente distendido y agradable.

Información práctica

Localización: Lac de Madine? Playa de Nonsard

Hora: 21.30 h

Entrada gratuita ? Sesión gratuita

No olvide traer su tumbona, manta o mantel

Una noche de cine bajo las estrellas a orillas del lago de Madine.

Aproveche un marco natural excepcional para vivir el cine de otra manera. Esta proyección al aire libre forma parte de la programación estival del Lac de Madine, en Mosa, y promete una experiencia mágica bajo las estrellas.

L’événement Cinéma en plein air à Madine Nonsard-Lamarche a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE