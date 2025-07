Cinéma en plein air à Naucelle ! Naucelle

Cinéma en plein air à Naucelle ! Naucelle jeudi 17 juillet 2025.

Cinéma en plein air à Naucelle !

route de Cabanes Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Pour ravir petit·e·s et grand·e·s, familles et ami·e·s !

La mairie de Naucelle organise deux soirées de cinéma en plein air pour ravir petit·e·s et grand·e·s, familles et ami·e·s. Venez vous installer sur le stade et profitez du film !

« Avignon », de Johann Dionnet Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser.

N’hésitez pas à prendre vos chaises, vos transats et vos plaids !

L’association des parents d’élèves Jules Ferry vendra du Pop-corn et des sodas (les bénéfices permettront de financer les activités sportives et culturelles des enfants).

En cas de mauvais temps, la séance se déroulera dans la salle des fêtes. .

route de Cabanes Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 82 90 mairie@naucelle.fr

English :

To delight young and old, families and friends alike!

German :

Um kleine und große Kinder, Familien und Freunde zu begeistern!

Italiano :

Per la gioia di grandi e piccini, famiglie e amici!

Espanol :

Para hacer las delicias de grandes y pequeños, familias y amigos

L’événement Cinéma en plein air à Naucelle ! Naucelle a été mis à jour le 2025-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)