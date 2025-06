Cinéma en plein air à Naucelle ! Naucelle 17 juillet 2025 07:00

Aveyron

Cinéma en plein air à Naucelle ! route de Cabanes Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-17

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-07-17

2025-08-19

Pour ravir petit·e·s et grand·e·s, familles et ami·e·s !

La mairie de Naucelle organise deux soirées de cinéma en plein air pour ravir petit·e·s et grand·e·s, familles et ami·e·s. Venez vous installer sur le stade et profitez du film !

Jeudi 17 juillet :

Mardi 19 août :

N’hésitez pas à prendre vos chaises, vos transats et vos plaids !

L’association des parents d’élèves Jules Ferry vendra du Pop-corn et des sodas (les bénéfices permettront de financer les activités sportives et culturelles des enfants).

En cas de mauvais temps, la séance se déroulera dans la salle des fêtes. .

route de Cabanes

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 82 90 mairie@naucelle.fr

English :

To delight young and old, families and friends alike!

German :

Um kleine und große Kinder, Familien und Freunde zu begeistern!

Italiano :

Per la gioia di grandi e piccini, famiglie e amici!

Espanol :

Para hacer las delicias de grandes y pequeños, familias y amigos

L’événement Cinéma en plein air à Naucelle ! Naucelle a été mis à jour le 2025-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)