Cinéma en plein air à Saint-Géry Saint Géry-Vers

Cinéma en plein air à Saint-Géry

Place de Saint-Géry Saint Géry-Vers Lot

Gratuit

Début : 2025-07-26 20:00:00

2025-07-26

La traditionnelle séance de cinéma en plein air revient cet été à Saint-Géry, avec la projection du film « Mufasa ». Elle sera précédée d’un pique-nique partagé et du conte musical « La chèvre de M. Seguin » d’Alphonse Daudet.

Pitch de « Mufasa »:

Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara la fille de Simba et Nala la légende de Mufasa. Il est aidé en cela par Timon et Pumbaa, dont les formules choc sont désormais bien connues. Relatée sous forme de flashbacks, l’histoire de Mufasa est celle d’un lionceau orphelin, seul et désemparé qui, un jour, fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d’une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d’un périple riche en péripéties d’un petit groupe d’indésirables qui s’est formé autour d’eux et qui est désormais à la recherche de son destin. Leurs liens d’amitié seront soumis à rude épreuve lorsqu’il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel…

20h00: Pique-nique partagé

21h00: Conte musical « La chèvre de M. Seguin »

22h00: Projection du film .

Place de Saint-Géry Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 40 08

English :

The traditional open-air cinema session returns to Saint-Géry this summer, with the screening of the film « Mufasa ». It will be preceded by a picnic and the musical tale « La chèvre de M. Seguin » by Alphonse Daudet.

Mufasa » pitch:

Rafiki tells the young lioness Kiara Simba and Nala’s daughter the legend of Mufasa. He is helped in this by Timon and Pumbaa, whose shock formulas are now well known. Told in flashbacks, the story of Mufasa is that of a lonely, distraught orphan cub who, one day, meets the sympathetic Taka, heir to a royal lineage. This chance encounter marks the start of a journey full of adventures for a small group of « undesirables » who have formed around them and are now in search of their destiny. Their bonds of friendship will be put to the test when they must team up to escape an enemy as menacing as it is deadly?

German :

Das traditionelle Freiluftkino kehrt diesen Sommer mit der Vorführung des Films « Mufasa » nach Saint-Géry zurück. Zuvor gibt es ein gemeinsames Picknick und das musikalische Märchen « La chèvre de M. Seguin » von Alphonse Daudet.

Pitch von « Mufasa »:

Rafiki erzählt der jungen Löwin Kiara der Tochter von Simba und Nala die Legende von Mufasa. Dabei wird er von Timon und Pumbaa unterstützt, deren Schockformeln inzwischen wohlbekannt sind. In Rückblenden erzählt, ist die Geschichte von Mufasa die eines verwaisten, einsamen und hilflosen Löwenjungen, der eines Tages die Bekanntschaft des freundlichen Taka, des Erben einer königlichen Linie, macht. Diese zufällige Begegnung ist der Ausgangspunkt für eine ereignisreiche Reise einer kleinen Gruppe von « unerwünschten » Personen, die sich um sie herum gebildet hat und nun auf der Suche nach ihrem Schicksal ist. Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als sie sich zusammenschließen müssen, um einem bedrohlichen und tödlichen Feind zu entkommen

Italiano :

Il tradizionale cinema all’aperto torna a Saint-Géry quest’estate, con la proiezione del film « Mufasa ». La proiezione sarà preceduta da un picnic e dal racconto musicale « La chèvre de M. Seguin » di Alphonse Daudet.

Il passo di « Mufasa »:

Rafiki racconta alla giovane leonessa Kiara figlia di Simba e Nala la leggenda di Mufasa. In questo è aiutato da Timon e Pumbaa, le cui formule d’urto sono ormai note. Raccontata in flashback, la storia di Mufasa è quella di un cucciolo di leone orfano, solo e affranto, che un giorno incontra il simpatico Taka, erede di una stirpe reale. Questo incontro casuale segna l’inizio di un viaggio pieno di avventure per un piccolo gruppo di « indesiderabili » che si è formato intorno a loro e che ora è alla ricerca del proprio destino. Il loro legame di amicizia sarà messo alla prova quando dovranno fare squadra per sfuggire a un nemico tanto minaccioso quanto letale?

Espanol :

El tradicional cine al aire libre vuelve a Saint-Géry este verano, con la proyección de la película « Mufasa ». Irá precedida de un picnic y del cuento musical « La chèvre de M. Seguin » de Alphonse Daudet.

Pitch de « Mufasa

Rafiki cuenta a la joven leona Kiara -hija de Simba y Nala- la leyenda de Mufasa. Para ello cuenta con la ayuda de Timón y Pumbaa, cuyos latiguillos son ya muy conocidos. Contada en flashbacks, la historia de Mufasa es la de un cachorro de león huérfano, solo y angustiado, que un día conoce al simpático Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro fortuito marca el inicio de un viaje lleno de aventuras para un pequeño grupo de « indeseables » que se ha formado a su alrededor y que ahora buscan su destino. Su vínculo de amistad se pondrá a prueba cuando tengan que formar equipo para escapar de un enemigo tan amenazador como mortífero..

