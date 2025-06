Cinéma en plein air à Saubion Derrière l’école primaire de Saubion Saubion 4 juillet 2025 20:00

Landes

Cinéma en plein air à Saubion Derrière l’école primaire de Saubion 1 Rue de l’École Saubion Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04 00:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Le comité des fêtes de Saubion organise une séance de cinéma en plein air le Vendredi 4 Juillet derrière l’école de Saubion.

Buvette et petite restauration à partir de 20h.

Diffusion du film Un P’tit truc en plus à 22h30.

Gratuit pour tous.

Le comité des fêtes de Saubion organise une séance de cinéma en plein air avec la diffusion du film Un P’tit truc en plus .

Buvette et petite restauration sur place.

Gratuit pour tous. .

Derrière l’école primaire de Saubion 1 Rue de l’École

Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 79 16 cdfsaubion@outlook.fr

English : Cinéma en plein air à Saubion

The Comité des fêtes de Saubion is organizing an open-air cinema on Friday, July 4, behind the Saubion school.

Refreshments and snacks from 8pm.

Showing of the film « Un P?tit truc en plus » at 10:30pm.

Free for all.

German : Cinéma en plein air à Saubion

Das Festkomitee von Saubion organisiert am Freitag, den 4. Juli, hinter der Schule von Saubion eine Open-Air-Kinovorstellung.

Getränke und kleine Snacks ab 20 Uhr.

Der Film « Un P?tit truc en plus » wird um 22:30 Uhr gezeigt.

Kostenlos für alle.

Italiano :

Il comitato del festival di Saubion organizza una proiezione cinematografica all’aperto venerdì 4 luglio dietro la scuola di Saubion.

Rinfresco e spuntini a partire dalle 20.00.

Proiezione del film « Un P?tit truc en plus » alle 22.30.

Gratuito per tutti.

Espanol : Cinéma en plein air à Saubion

El comité del festival de Saubion organiza una proyección de cine al aire libre el viernes 4 de julio detrás de la escuela de Saubion.

Refrescos y aperitivos a partir de las 20.00 h.

Proyección de la película « Un tit truc en plus » a las 22h30.

Entrada libre y gratuita.

L’événement Cinéma en plein air à Saubion Saubion a été mis à jour le 2025-06-24 par OTI LAS